أحمد حلمي يكشف لأول مرة عن صورة شقيقه الأكبر خالد

كشف الفنان أحمد حلمي لأول مرة عن صورة تجمعه بشقيقه الأكبر خالد حلمي بنشر صورة لهما عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وعلق حلمي على الصورة قائلا: "أخويا الكبير خالد حلمي.. شبه بعض جدا في النظارة... أحلي حاجة أن يكون عندك أخ أكبر منك.. بيكون مش بس أخ بيكون صاحب كمان.. ياسلاااام .. ياما خلاني أنزل أجيب عيش بداله.. هه.. يلا .. الكبير كبير برضه.. حبيبي ياخالوده..".



ويعود أحمد حلمي للسينما بعد آخر أفلامه "لف ودوران" ، بفيلم خيال مآته الذي تشارك في بطولته الفنانة منة شلبي.

