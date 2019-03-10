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السيسي: حماية الدولة تأتى بالحرمان من الحياة.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 02:24 م
صدى البلد
مي محمد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أفراد الجيش والشرطة يحصلون على أرقام متواضعة "مرتبات" ولم يطلب أحد زيادة في يوم.

وأضاف "السيسي" خلال فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، اليوم، الأحد، أن حماية الدولة والحفاظ عليها لا يتم بالكلام ولكن بالعطاء والتحمل والصبر ويمكن أن يكون بالحرمان حتى من الحياة.

ووجه الرئيس التحية باسمه واسم المصريين الشرفاء لكل أسرة وروح شهيد سقط من أجل أن تعيش مصر.

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