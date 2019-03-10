خالد الجندى: هذا الأمر يجعلك تتوقف عن ارتكاب الذنوب فورا.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من يعرف أن الله تعالى يسمع ويرى وأنه عز وجل يراقبه، فإنه لن يتجرأ على المعصية ولن يتطاول بارتكاب الذنوب، ولا على الانحراف.



وأوضح «الجندى» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن قول الله تعالى: «فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ» الآية 87 من سورة الصافات، هي فعلا يحددها سلوك الإنسان، فلو كان يظن أن الله تعالى قدير فلن يظلم، ولو كان يعلم أن الله تعالى هو العدل فلن يعتدي على عرض أو حياة أحد، ومن ظن أن الله تعالى رقيب لن ينحرف في خلوته، وإن كان يعرف أنه تعالى رحيم فلن ييأس من روح الله جل وعلا.



وأضاف أن من يتصدق ومن ينفق ومن يحافظ على الصلاة وينتفض عند سماع الأذان، ومن يخاف من الذنوب والمعاصي، فأولئك ظنهم بالله رب العالمين، أنه تعالى غفور رحيم كريم، أما من لا يؤدي مثل هذه الأعمال الصالحة فإنه لا يظن أن الله تعالى رقيب عليه، لذا فأي شخص يدخل لسرقة محل، إذا علم بوجود كاميرات مراقبة لما سرق، خوفًا من المراقبة والكاميرات.



وتابع: وبتطبيق هذا مع علاقة الإنسان مع الله تعالى، نجد أن من يعرف الله تعالى لا يجرؤ على المعصية، مستشهدًا بما قال الله تعالى: «قَالَ لَا تَخَافَا ۖ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ» الآية 46 من سورة طه، وقال تعالى: «قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ ۖ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى» الآية 52 من سورة طه.