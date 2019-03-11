ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بيلوسي تتهم ترامب بالإضرار بمصالح الأمريكيين بإصراره على إقامة الحاجز الحدودي

الإثنين 11/مارس/2019 - 03:27 ص
صدى البلد
أ ش أ
اتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسي اليوم الأحد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "الإضرار بمصالح ملايين الأمريكيين وخلق حالة من الفوضى على نطاق واسع في البلاد من خلال قيامه بإغلاق الحكومة الأمريكية مؤخرا بشكل اتسم بالتهور من أجل إقامة الحاجز الحدودي مع المكسيك".


ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية عن بيلوسى قولها - في بيان مشترك مع تشاك شومر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي - إن هذا الحاجز الحدودي غير فعال، ومكلف للغاية، وترامب اضطر للاعتراف بالهزيمة بعد رفض الكونجرس تمويل إقامته واٌجبر أيضا على إعادة فتح مؤسسات الحكومة الأمريكية.


وأضاف البيان: "الولايات المتحدة تواجه تحديات في الوقت الراهن بالنسبة لتوفير فرص عمل للمواطنين في المستقبل، ومن الأفضل أن يتم إنفاق أموال الميزانية على خلق فرص للعمل ومشروعات التعمير والتعليم".


وكانت مصادر أمريكية كشفت النقاب في وقت سابق اليوم عن أن ترامب قرر زيادة المبلغ الذي يطلبه لإقامة هذا الحاجز الحدودي من 7ر5 مليار دولار إلى 6ر8 مليار دولار على الرغم من أن الكونجرس أصر على منحه 4ر1 مليار دولار فقط، حيث من المنتظر أن يطلب ترامب غدا الاثنين من الكونجرس الحصول على 5 مليارات دولار علاوة على 6ر3 مليار أخرى من ميزانية مشروعات الجيش الأمريكى خلال العام المالي 2020.

ترشيحاتنا

خناقة بالكراسي داخل مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي.. فيديو

إعلان أول ضحية من موظفي الأمم المتحدة في حادث الطائرة الأثيوبية المنكوبة.. شاهد

محمد صلاح: مباراة الديربي ستكون مختلفة واجتماع رئيس الزمالك كلمة السر.. فيديو

بالأرقام.. كل منافسيك تخطوك يا صلاح

رانيا يوسف.. حكاية شورت سواريه يعيدها إلى أزمة البطانة من جديد

السلم الخفي .. قطعتان أثريتان تكشفان سر أبو الهول .. صور

مدرب منتخب مصر: عبد الله السعيد لا يناسب خطة الفراعنة.. فيديو

نيزك يضرب الأرض غدا .. حدث مروع قد يتحول لكارثة للملايين

تعليق نبيل الحلفاوي على فوز الزمالك وتصدر مجموعته الأفريقية

الأهلي يعاقب لاعبيه بعد الهزيمة من فيتا كلوب.. فيديو

سمير فرج يكشف تفاصيل جديدة عن حرب الـ 4 أيام مع ليبيا في عهد القذافي

فاصل كوميدى .. لبنى عسل تتعرض لموقف محرج على الهواء .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلم الخفي .. قطعتان أثريتان تكشفان سر أبو الهول .. صور

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

شاهد .. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

فيديو

Oppo تطلق أحد أكثر الهواتف تطورا في العالم
شاهد .. مصارع مصري يجر شاحنة بمفرده
زينب الهواري: الإسبان انبهروا بالمغرب في المونديال.. وجاهزون لأفريقيا
محمد صلاح: مباراة الديربي ستكون مختلفة واجتماع رئيس الزمالك كلمة السر.. فيديو
مدرب شبيبة الساورة يتحدث عن مواجهة الأهلي الحاسمة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟