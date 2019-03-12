الحركة الوطنية يجري تعديلات في مواعيد القوافل الطبية بالمحافظات

عقد النائب عبد الإله عبد الحميد أمين عام التنظيم بحزب الحركة الوطنية المصرية اجتماعًا لمناقشة خطة تنفيذ الحزب للقوافل الطبية خلال الأيام المقبلة في عدد من المحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك بحضور الدكتورة سامية الحفناوي رئيس جمعية الحب والعطاء واحمد كمالي منسق عام القوافل الطبية وامين عام الحزب بمحافظة السويس، واشرف مطاوع أمين عام الحزب بمحافظة دمياط، وشيماء نزهة امين عام مساعد الحزب بمحافظة دمياط وحازم السبكي بامانة القاهرة وخالد العوامي أمين الإعلام والمتحدث الرسمي للحزب.



واكد عبد الاله عبد الحميد أنه تم إجراء بعض التعديلات في مواعيد القوافل الطبية، حيث تم الاستقرار على تدشين القافلة المقبلة بمحافظة القاهرة في يوم ٥ ابريل المقبل على أن يتم التدشين في حي الخليفة وسط العاصمة يعقبها قافلة اخرى في نفس الشهر "ابريل " بمحافظة دمياط.



وأضاف أمين عام التنظيم بالحركة الوطنية انه تقرر تدشين القافلة بمحافظة السويس وضواحيها ايام "٢١ و٢٢ و٢٣" من شهر مارس الجاري مشددًا على أنه سيتم تدشين الاحتفال بالقافلة الطبية ٢٠٠ بالسويس كما سيقوم الحزب بتنظيم احتفال بمناسبة عيد الأم وتكريم عدد من الأمهات المثاليات وكذلك تكريم الأطباء أعضاء القافلة الطلبة بحضور اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب.