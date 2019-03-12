بنك القاهرة يفتتح مكتب تمثيل بالإمارات

أعلن بنك القاهرة برئاسة طارق فايد، عن افتتاح مكتب تمثيل جديد بدولة الإمارات كحلقة تواصل يستهدف خلالها البنك تعزيز تواجده خارجيًا وفقا لإستراتيجية طموحة تتصدر قائمة أولوياته لتحقيق التوسع الإقليمي، وتدعيم عمليات التجارة الخارجية.



وأضاف طارق فايد رئيس البنك، أن فتح مكتب التمثيل يسعى لتعظيم عمليات الاستثمار المشتركة فى دولة الإمارات بصفة خاصة ودول الخليج بصفة عامة، إلى جانب خدمة تنشيط التجارة بين مصر ودول الخليج العربى، وجذب الاستثمارات العربية إلى مصر، وتمويل عمليات التجارة الخارجية واستقطاب تحويلات المصريين بالخارج.



كما صرح "فايد" أن افتتاح مكتب تمثيل الإمارات يدعم زيادة الحصة السوقية من تحويلات المصريين إلى 15% فى ضوء المؤشرات الفعلية لإستقرار سعر الصرف، مشيرًا إلى أن بنك القاهرة يستحوذ على 10% من إجمالى تحويلات المصريين بالخارج من دول الخليج العربى.



وأكد على أن إستراتيجية العمل بالبنك لا تقتصر على المستوى المحلي فقط بل تمتد لتشمل التوسع الخارجي مع التركيز على تعزيز التواجد في منطقة الخليج كخطوة أولى، مشيرًا إلى أنه تم الحصول على موافقة البنك المركزي المصري والإماراتي لتدشين مكتب تمثيل "الإمارات"، كما تعاقد البنك مع شركات صرافة بدول الخليج لجذب تحويلات المصريين بالخارج وربط تلك المنطقة الحيوية بالخطة الشاملة التى وضعها البنك والتى تستهدف دعم انشطة مصر الإقتصادية والتجارية على المستوى الخارجى.



كما أثنى فايد على الدعم الملموس من قبل المصرف المركزي بدولة الامارات الشقيقة على سرعة تلبية استخراج رخصة التشغيل لمكتب التمثيل في وقت قياسي بما يؤكد على طبيعة العلاقات القوية التي تربط بين البلدين.



وتابع أن بنك القاهرة يسعى حاليًا لتعزيز التبادل التجارى بين مصر والدول الإفريقية من خلال بنك القاهرة كمبالا الذي نقوم حاليا بإعادة هيكلته ليكون منصة الدخول لأفريقيا وتعزيز التبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية من خلال ضم بعض الخبرات المصرفية الكبيرة التي لها باع كبير في المجال بقارة إفريقيا.