إطلاق اسم الشهيد مفتاح العشيبى على أكبر طريق جديد بمطروح

قرر اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح إطلاق اسم الشهيد مفتاح أبو زيد العشيبي من أبناء قرية القصر بمدينة مرسى مطروح علي طريق جديد غرب المدينة.



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ إنشاء الطريق الجديد الذي يربط بين طريق السلوم الدولي والطريق المؤدي إلي قرية القصر.



وأكد محافظ مطروح أن إطلاق اسم الشهيد مفتاح العشيبي على الطريق الجديد يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديرًا لما قدمه من تضحيات نفيسة بالروح والدم من أجل الدفاع عن وطننا الغالي مصر.



ويذكر أن الشهيد مفتاح العشيبي ابن مطروح كان مجندا بالقوات المسلحة واستشهد في نفس الخندق الذي استشهد فيه الفريق عبد المنعم رياض أثناء حرب الاستنزاف في 9 مارس عام 1969.