برنامج خاص للاعبي الإسماعيلي في تونس تجنبا للإجهاد

وضع الدكتور صالح الشامى طبيب الإسماعيلى، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبي الفريق قبيل السفر إلى تونس خوفا من تعرضهم للإجهاد.



يأتى ذلك بسبب ضغط مباريات الدراويش فى الفترة الأخيرة خلال المسابقات المحلية والأفريقية بالإضافة إلى مشقة السفر.



وعقد البلجيكي سيدومير يانفيسكى المدير الفنى للفريق، اجتماعا مع الشامى للتنسيق على كافة المراحل الاستشفائية التى سيخضع لها اللاعبون فور وصولهم إلى تونس.



وتضم البعثة كلا من الدكتور صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى وأيمن عوض الله وناصر هريدى أخصائي التأهيل وإصابات الملاعب.



يذكر أن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا، مساء اليوم الأربعاء، بتونس استعدادا لملاقاة الأفريقى فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.