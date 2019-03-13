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فن

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:58 م
بريانكا شوبرا و
بريانكا شوبرا و نيك جوناس
شروق إبراهيم
نشرت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا صورًا لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تكشف عن الهدية التي منحها إليها المغني الأمريكي نيك جوناس.

وكشفت بريانكا التي تكبر "جوناس" بـ 10 أعوام، أنه أهداها سيارة مرسيدس أحدث موديل، وظهرت في الصور في لحظات رومانسية وهي تتلقى الهدية.

أما عن سبب اهدائه "جوناس" لـ بريانكا هذه الهدية الثمينة ليس من اجل عيد ميلادها أو أي احتفالية تخص علاقتهما، إنما بسبب نجاح أغنيته الجديدة التي طرحها مع أشقائها the Jonas brother.
سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور
سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

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سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

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