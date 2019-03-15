زيزو الزمالك يخضع لتدريبات خاصة استعدادًا لنصر حسين داي

خضع أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات خاصة خلال الأيام الماضية، لتنمية مهاراته في ألعاب الهواء.



وجاء هذا الأمر بطلب مباشر من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، لرغبته في استغلال طول اللاعب خلال الركلات الثابتة.



وشملت الفقرة التدريبية قيام اللاعب بتسديد عدد من الكرات من أماكن مختلفة خارج منطقة الجزاء بناء على رغبة الخواجة، لما يراه من امتلاك اللاعب لقدم يسرى قوية وإجادته التسديد المتقن.



وغادرت الزمالك عصر اليوم الجمعة إلى الجزائر استعدادا لخوض مباراة نصر حسين داي، المحدد لها بعد غدًا الأحد، على ملعب ٥ يوليو بالعاصمة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.



ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على بطل الجزائر، للصعود إلى الدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية متصدرًا عن المجموعة الرابعة.



ويحتل الزمالك صدارة مجموعته في البطولة الإفريقية برصيد 8 نقاط، ويأتي بترو أتليتكو الأنجولي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ونصر حسين داي في المركز الثالث بنفس الرصيد، وجورماهيا أخيرًا برصيد 6 نقاط، ويتبقى جولة وحيدة يٌحسم من خلالها اسم الفريقان الصاعدان للدور ربع النهائي.