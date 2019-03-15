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أخبار العالم

أم عراقية تبحث عن ابنها بين ضحايا هجوم نيوزيلندا الارهابي..فيديو

الجمعة 15/مارس/2019 - 07:24 م
والدة الشاب حسن العمري
والدة الشاب حسن العمري
عرفة البنداري
بدموع منهمرة على وجهها الذي سيطر عليه القلق والخوف من المصير المجهول، تتحرى والدة الشاب العراقي حسين العمري عنه بعد أن فشلت في أن تعثر له على أي آثر عقب هجوم نيوزيلندا الإرهابي، مطالبة السلطات النيوزيلندية بالكشف عن مصير ابنها الذي أقلّته إلى الجامع قبل الهجوم الإرهابي.

أشارت الأم إلى أن ابنها يبلغ من العمر اثنين وعشرين عاما ولا تعلم مصيره حتى الآن، لافتة إلى أنها تعيش في نيوزيلندا منذ 22 عاما، و أنها ذهبت إلى المستشفى وانتظرت طويلا على أمل أن تجد معلومات عن فلذة كبدها إن كان حيا أم ميتا لكنها لم تتوصل لشيء، بعدها قصدت المسجد علها تجد عنه خبرا يريح لوعتها.

وارتفعت حصيلة الاعتداءين الإرهابيين على مسجدين في منطقة كرايست تشيرش النيوزيلندية، الجمعة، إلى 49 قتيلًا على الأقل، وحوالي 49 جريحًا، بينهم أطفال، بحسب آخر أرقام أعلنتها الشرطة في نيوزيلندا، مشيرة إلى توجيه تهمة القتل إلى رجل.

وقال مفوض الشرطة في البلاد، مايك بوش: "وجهت تهمة القتل إلى رجل في أواخر العشرينات من عمره، ومن المفترض أن يمثل أمام محكمة كرايست تشيرش غدًا صباحًا".

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