حسين الشحات يسجل هدفا موسيقيا لـ الأهلي في شباك شبيبة الساورة.. فيديو

نجح فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي من اضافة الهدف الثالث في مرمى منافسه فريق شبيبة الساورة الجزائري بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي بإستاد الجيش ببرج العرب في إطار الجولة الختامية من دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.



وجاء الهدف بشكل عالمي بعد حصل رمضان صبحي على الكرة من وسط الملعب وراوغ مدافع شبيبة الساورة ومررها لحسين الشحات الذي اودعها في شباك الجزائر مع الدقيقة 81.