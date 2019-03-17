ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب: اتفاق باريس للمناخ لم يعد بالخير على فرنسا

الأحد 17/مارس/2019 - 01:34 ص
ترامب
ترامب
أ ش أ
رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق باريس للمناخ لم يعد بالخير على فرنسا، مشيرا إلى احتجاجات حركة "السترات الصفراء" المتأججة منذ نحو 18 أسبوعا في فرنسا والتي بدأت بسبب زيادة أسعار الوقود.

وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم السبت: "كيف يعمل اتفاق باريس للمناخ بالنسبة لفرنسا؟ بعد 18 أسبوعا من أعمال الشغب من جانب محتجّي السترات الصفراء، لا أرى أنه يعمل بشكل جيد جدا! في الوقت نفسه، ارتقت الولايات المتحدة إلى قمة جميع القوائم فيما يتعلق بالبيئة"، على حد قوله.

ويعارض ترامب اتفاق المناخ، الموقع من جانب 194 دولة في ديسمبر 2015، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات والقرارات المتعلقة بمواجهة التغير المناخي؛ إذ أعلن الرئيس الأمريكي، في يونيو 2017، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، الأمر الذي أثار انتقادات محلية وعالمية حادة، لا سيما في ظل معارضة الكثيرين داخل الولايات المتحدة لسياسة ترامب فيما يتعلق بالمناخ.

ترشيحاتنا

شاهد.. رد فعل لاسارتي ولاعبي الأهلي على أهداف الفريق في شبيبة الساورة

الأمن ينقذ مشجعي الاهلي من حالات إغماء مفاجئ بمباراة الساورة.. فيديو

تعليق مثير من محسن صالح على تأهل الأهلي لدور الـ 8 في دوري أبطال أفريقيا

شاهد.. فرحة الخطيب ومرتجي والعامري فاروق بهدف الشحات في مرمى الساورة

عمرو أديب عن تظاهرات السترات الصفراء: جابوا أشهر المحلات الأرض.. فيديو

أم تتخلص من طفلها المعاق بضخ دمائها في فمه داخل المستشفى

توفيق عكاشة يكشف السبب الحقيقي لغزو صدام حسين للكويت

حسين الشحات يسجل هدفا موسيقيا لـ الأهلي في شباك شبيبة الساورة.. فيديو

بركات زيدان تعود.. 3 أشياء غير طبيعية في اليوم الأول لـ زيزو مع ريال مدريد

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة عن مباراة الأهلى والزمالك في الدوري.. فيديو

موعد قرعة دور الـ 8 فى دورى أبطال افريقيا.. و3 فرق تنتظر الأهلي

شرطة نيوزيلندا تكشف معلومات جديدة حول الهجوم الارهابي على المسجد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرينة الرئيس السيسي: القارة الأفريقية مليئة بالشباب الواعد.. صور

أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور

توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور

العثور على لاعب كرة شهير ونجم Love Island ميتًا فى غابة انجليزية.. صور

40 صورة لجولة أطفال وشباب المنوفية في سرايات وقاعات قصر المنيل

فيديو

شوقي غريب يكشف سبب اختيار يوم 23 مارس لمبادرة انضمام المحترفين.. فيديو
شوقي غريب: لهذا السبب أجيري استبعد رمضان صبحي من المنتخب.. فيديو
سيد عبد الحفيظ: الأهلي تعامل بجدية مع الساورة.. فيديو
شاهد.. فرحة الخطيب ومرتجي والعامري فاروق بهدف الشحات في مرمى الساورة
سيد عبد الحفيظ: النسخة الحالية لدوري الأبطال هي الأقوى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟