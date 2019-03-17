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رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة اليوم الأحد 17/ 3/ 2019

الأحد 17/مارس/2019 - 11:09 م
الدوري المصري الممتاز
الدوري المصري الممتاز
عمرو ابوبكر
أقيم اليوم، الأحد 17/ 3/ 2019 مباراة واحدة ضمن مؤجلات الجولة 23 بالدورى المصرى الممتاز، حيث التقى الاتحاد السكندرى  حرس الحدود وانتهت المباراة إلى التعادل الإيجابي 1-1 .

تعادل الاتحاد السكندري مع حرس الحدود فى الوقت القاتل بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما على ملعب برج العرب.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 32 نقطة فى المركز الثامن ، بينما ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 29 نقطة فى المركز العاشر.

ويحتل الزمالك صدارة الدورى برصيد 52 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثانى برصيد 51 نقطة، ويأتي من بعدهما بيراميدز في المركز الثالث برصيد 48 نقطة، واستحوذ المصري البورسعيدي على المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

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