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ديني

الأزهر ينعى ضحايا السيول في إندونيسيا: اللهم جنب العالم مثل هذه الكوارث

الإثنين 18/مارس/2019 - 02:12 م
صدى البلد
محمد شحتة
نعى الأزهر الشريف ضحايا السيول والانهيارات الأرضية التي ضربت إقليم بابوا، شرق إندونيسيا، وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا وإصابة وتشريد الآلاف.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة لدولة إندونيسيا، رئيسًا وحكومة وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجنب العالم مثل هذه الكوارث.

جدير بالذكر أن إقليم بابوا، شرق إندونيسيا، ضربته هزات أرضية تسببت في سقوط ضحايا وتشريد الآلاف وانهيار المنازل.

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