وزارة الأوقاف تنفي أي علاقة لها بشخص يُدعى إيهاب الصغير

أكدت وزارة الأوقاف أن المدعو إيهاب محمد أحمد محمد الصغير ليس موظفًا بالأوقاف ولا علاقة له نهائيًا بالوزارة، وغير مصرح له بالخطابة أو إلقاء الدروس الدينية أو إمامة المصلين بالمساجد.



وأوضحت وزارة الأوقاف، فى بيان لها مساء اليوم الاثنين، أنه تم فصل هذا الشخص في 7 ابريل عام 2016، محذرة من التعامل معه على أن له أي صفة بالأوقاف.



وأكدت الوزارة أنها تحتفظ بحقها القانوني حال استخدام اسمها أو الانتساب إليها بدون حق.



وكان ذلك الشخص أدعى علاقته بالأوقاف وحصوله على تصريح خطابة.