متلازمة داون.. أعراض لا تغفليها تشير لإصابة طفلك.. اختبارات للكشف عن الإصابة أثناء الحمل.. وإليك العلاج المناسب

متلازمة داون أعراض لا تغفليها مؤشر لإصابة طفلك

أختبارات للكشف عن إصابة طفلك وهو جنين

حيل علاج لتحسين مهارات الطفل المصاب بمتلازمة داون



فى اليوم العالمى الموافق 21 من مارس عن متلازمة داون إليك كل ما لا تعرفينه عنها وأسباب الإصابة بها ومضاعفات المرض وطرق الوقاية وكيف تكتشفين أن طفلك مصابا به اختبارات للكشف عن إصابة طفلك وهو جنين ..



أسباب صادمة للإصابة



وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يصاب حوالي 6000 طفل حول العالم كل عام بمتلازمة داون ويعد اضطرابات الكروموسومات هو النوع الأكثر شيوعًا و يمكن للأطفال أن يرثوا الانتقال الوراثي لمتلازمة داون من كلا والديهم خاصة مع زيادة عمر الأم عن 35 عامًا..



وتعد أبرز الأعراض الواضحة على الطفل المصاب بمتلازمة داون انخفاض قوة العضلات والعنق القصير ووجود مساحات كبيرة بين إصبع القدم الكبير والثاني وهناك أيضًا تأخير في النمو والتطور يشتمل على عيب في الكلام وتأخر في تطوير المهارات الحركية الدقيقة ومشاكل أخرى مثل التعلم البطيء ، والحكم الضعيف



مضاعفات غير متوقعة



ووفقا لموقع " هيلث " تعد أبرز مضاعفات متلازمة داون وجود عيب خلقي في القلب حوالي نصف الأطفال المصابين بمتلازمة داون يولدون يعانون من مشاكل في القلب بالإضافة إلى مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب ضيق الشعب الهوائية بالإضافة إلى ضعف المناعة وفى كثير من الأحيان يجدث توقف التنفس أثناء النوم لأن الكثير من مصابى متلازمة داون يعانون من الأنسجة الرخوة والتغيرات الهيكلية انسدادًا في الشعب الهوائية مما يؤدي إلى توقف التنفس أثناء النوم..



ويعد الأطفال المصابين بمتلازمة داون وفقا لموقع هيلث أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية أخرى كالإصابة بسرطان الدم - أو نخاع العظام و مرض الخرف أو الإصابة بالصرع كذلك الأطفال المصابون بمتلازمة داون أكثر عرضة للإصابة بالسمنة ومشاكل العمود الفقري كما يعاني الأطفال من خلل في فقرتي الرقبة مما يسبب مشاكل في العمود الفقري و صعوبات السمع والبصر



تعرفى هل طفلك عرضة للإصابة بمتلازمة داون



أكد الدكتور محمد منير إستشارى أمراض النساء أنه يمكن تشخيص متلازمة داون النساء اللاتي لديهن فرصة أكبر لإنجاب طفل مصاب بمتلازمة داون يحتاجن إلى اختبارات فحص لمعرفة ما إذا كان الجنين مصابًا بمتلازمة داون أم لا من خلال الموجات فوق الصوتية خلف عنق الطفل يتم هذا الاختبار في غضون 15 إلى 18 أسبوعًا لقياس كميات المواد المختلفة في دم الأم والإكتشاف عن طريق الموجات فوق الصوتية في غضون 18 إلى 20 أسبوعًا.



أشار أنه يتم إجراء الموجات فوق الصوتية جنبًا إلى جنب مع اختبارات الدم و تشمل هذه الإختبارات الحصول على كمية صغيرة من السائل الأمنيوسي للفحص بمساعدة إبرة يتم إدخالها في البطن و أخذ عينات من المشيمية و أخذ عينة صغيرة من الدم من الحبل السري لتحليلها و يتم إجراء هذه الاختبارات التشخيصية داخل الرحم مما قد يزيد من خطر الإجهاض أو إصابة الجنين أو المخاض قبل الأوان.



هل هناك حل لمتلازمة داون



أشارت مى عبد الهادى إستشارى علم النفس التربوى أنه من المعروف أنه ليس هناك علاج لمتلازمة داون لكنه يمكن فقط تحسين نمو الطفل البدني والمعرفي في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال علاج النطق لتحسين مهارات التحدث و العلاج الطبيعي للمساعدة في تقوية العضلات والمهارات الحركية وتحسين المهارات الحركية للطفل.

