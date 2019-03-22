مصطفى بكري: نعيش زمن البلطجة الأمريكية..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدي العالم من جديد، من خلال موافقته علي ضم هضبة الجولان إلي إسرائيل، مؤكدا أن ترامب أعلن عبر حسابة الرسمي علي "تويتر" أن الوقت حان لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل علي الجولان بعد مرور 52 عاما.



تابع، "بكري" خلال تقديمه برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، لقد طالب رئيس الوزراء الصهيوني بمؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي "بومبيو" المجتمع الدولي بالاعتراف بسيادتهم علي الجولان، مشيدا بتحالفهم القوي مع الولايات المتحدة الأمريكية.



لفت بكرى إلى أن تلك التصريحات الصادمة تسببت فى حالة عامة من الغضب بين قادة العالم العربي والإسلامي، مشيرا إلي "أننا نعيش في زمن البلطجة الأمريكية".



