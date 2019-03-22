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المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتلقى شكاوى ضد قناة الـ بى بى سى بعد نشرها فيديوهات مفبركة

الجمعة 22/مارس/2019 - 09:17 م
بى بى سى
بى بى سى
تلقى تطبيق واتس اب الشكاوى الخاص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عددا من شكاوى المواطنين ضد قناة الـ بى بى سى بعد قيام القناة ببث فيديوهات مفبركة ادعت أنها فى مصر.

وقال مصدر بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن الفيديوهات التى بثتها قناة الـ بى بى سى تعد سقطة إعلامية عندما تقوم بنشر فيديوهات مفبركة غير معلوم مصادره وبالرغم من ذلك تقوم بالنشر.

وأضاف المصدر أنه سوف يتم دراسة الشكاوى وإعداد تقرير حول تلك الجريمة المهنية التى ارتكبتها القناة وقيامها بعدم التأكد من تلك الفيديوهات بهدف إثارة الرأى العام.

وكانت القناة استضافت الإخوانى الهارب ياسر العمدة المدرج على قوائم الإرهاب وقام بمهاجمة مؤسسات الدولة المصرية والتحريض ضد الجيش والشرطة.

وشن رواد موقع التواصل الاجتماعى هجوما على القناة والذى جاء عبر الصفحة الرسمية على تويتر وأطلق خلالها المصريون هاشتاج #اطمن _ انت_ مش_لوحدك ياسيسى .. وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعى ما قاله الإخوانى الهارب وردت عليه شيماء رفعت "انتفاضة ازاى انا لسة راجعة من برة مشفتش ايوتها انتفاضة شفت ناس بتصلى وناس بتشترى عصير قصب".

وغرد آخر من العراق "أريد زعيما مثل السيسى"، وقال آخر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.

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