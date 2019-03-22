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أخبار البلد

حملة تأييد للرئيس السيسي على صفحة قناة بى بى سى بعد التحريض على مصر

الجمعة 22/مارس/2019 - 09:46 م
بى بى سى
بى بى سى
تحولت صفحة قناة الـ بى بى سى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر إلى صفحة داعمة للرئيس السيسى بعد قيامها بالهجوم على مصر واستضافة إرهابي هارب بتركيا يحرض ضد مصر ومؤسسات الدولة ورجال القوات المسلحة والشرطة وقيام القناة بنشر فيديوهات مفبركة نسبتها لمصر مما أدى إلى قيام نشطاء موقع التواصل فى الهجوم على القناة والقائمين عليها لعدم المهنية ومحاولة إثارة البلبلة لكونها لا تعتمد على المصادر الرسمية.

واتهم النشطاء القناة بتزييف الحقائق وتبنى وجهة النظر الإخوانية وضربت بكل المعايير الإعلامية عرض الحائط ووقعت في فخ عدم المهنية والتحيز وعدم الاعتماد على المصادر الرسمية بعد أن استضافت القناة الإخوانى الهارب ياسر العمدة المدرج على قوائم الإرهاب وقام بمهاجمة مؤسسات الدولة المصرية والتحريض ضد الجيش والشرطة.

وشن رواد موقع التواصل الاجتماعي هجوما على القناة والذى جاء عبر الصفحة الرسمية على تويتر وأطلق خلالها المصريون هاشتاج #اطمن _ انت_ مش_لوحدك ياسيسى .. وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعى ما قاله الإخوانى الهارب وردت عليه شيماء رفعت انتفاضة ازاى انا لسة راجعة من برة مشفتش ايوتها انتفاضة شفت ناس بتصلى وناس بتشترى عصير قصب.

وغرد اخر من العراق .. اريد زعيم مثل السيسى .. وقال اخر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.

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