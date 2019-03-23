الأرصاد تكشف تفاصيل موجة أمطار قادمة.. فيديو



ونصح مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة تجنبا لتقليل مستوى الرؤية الأفقية أثناء تكون الشبورة المائية، فضلا عن التحكم فى عجلة القيادة من الانزلاق، خاصة فى المناطق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لافتا إلى وجود ارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة خلال الأيام القادمة بفصل الربيع، مشيرا إلى أن البلاد ستشهد خلال الثلاثة القادمة أيام هدوءا فى سرعات الرياح على أغلب الأنحاء.

قال ممدوح شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يوجد استقرار نسبى للأرصاد الجوية على جميع الأنحاء، منذ الساعات الأولى من الصباح، وسقوط بعض الأمطار الخفيفة والمتوسطة على بعض السواحل الشمالية، والوجه البحرى، حيث إن الطقس يميل للاعتدال، ولكنه أثناء ساعات النهار يميل لسطوع أشعة الشمس، ويميل للبرودة فى الساعات المتأخرة من الليل.وأضاف "شاهين"، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، أن الطقس شهد اليوم شبورة مائية انخفض معها مستوى الرؤية الأفقية وخلال الساعات القادمة ستتلاشى هذه الشبورة وتتكون السحب وفرص كبيرة لسقوط الأمطار.