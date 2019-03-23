توقيف 5 إسرائيليين في المغرب لتورطهم فى أنشطة إجرامية

قالت وكالة الأنباء المغربية أن السلطات المغربية أوقفت 5 إسرائيليين يُشتبه في تورطهم بتزوير جوازات سفر ووثائق حكومية مغربية.



وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان إن "الخطوة تأتي في إطار تحقيقات تقودها النيابة العامة بالمملكة، لتفكيك شبكة إجرامية يتزعمها مواطن مغربي يهودي (لم تذكر اسمه)".



وأضاف البيان أن الشبكة تم الكشف عنها فى بداية مارس الجاري، بعد الاشتباه فى عملها على تزوير جوازات سفر وهويات شخصية وغيرها من الوثائق لصالح يهود من أصول غير مغربية.