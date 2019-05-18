دار الإفتاء: زكاة الفطر هذا العام 13 جنيها عن الفرد

حددت دار الإفتاء المصرية، الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام وقيمتها ١٣ جنيها عن الفرد.



وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الفدية لمن لا يستطيع الصوم بقية حياته الحد الأدنى ١٠ جنيهات عن اليوم.



وأشارت الى أن من يستطيع الصوم بعد انقضاء العذر عليه القضاء بعدد الأيام التي أفطرها سواء كان ذلك لمرض يرجى شفاؤه أو لحمل أو رضاعة أو غير ذلك.