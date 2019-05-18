السيطرة على حريق بثلاجة فواكه بسوق الجملة في المنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق بثلاجة فواكه بسوق الجملة بالمنصورة، دون خسائر فى الأرواح أو إصابات.



تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لادارة الدفاع المدنى بنشوب حريق بسوق الجملة بالمنصورة.



وبانتقال ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء تحت إشراف المقدم أحمد عوض قائد إطفاء الدقهلية إلى مكان البلاغ، تبين أن الحريق شب في ثلاجة فواكه وامتد لسجاد في شارع خلف سور السوق وتم السيطرة عليه قبل امتداده لباقى المحلات والثلاجات بالسوق.



وبالمعاينة المبدئية تبين أن الحريق شب فى بدايته فى كابل كهرباء، داخل محول سوق الجملة مما أدى إلى احتراق ثلاجة حفظ الفواكه وامتدادها لبعض السجاد الخاص بمواطن خلف سور السوق ولم يسفر الحريق عن أى خسائر في الأرواح أو إصابات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة.