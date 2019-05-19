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أحمد عمر هاشم يكشف عن صحة حديث «من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني»

الأحد 19/مايو/2019 - 10:05 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء رئيس جامعة الأزهر الأسبق إن الجملة التي تروى باعتبارها حديثا ونصها "من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني" ليست حديثا صحيحا ولم ترد عن النبي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "أحاديث الفتنة" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر قناة ten :" أن زيارة قبر الرسول أمر مستحب وكذلك القبور بشكل عام لأنها تذكر المسلمين بالموت ويترحمون على موتاهم لكننا حينما نُحقق في الجملة التي يرددها البعض باعتبارها حديثا فهي قول موضوع لم يرد عن النبي".

وتابع:" زيارة الرسول مطلوبة ومستحبة ، فالرسول هو الذي جاء بالتشريعات ونحن مأمورون أن نقتدي به فكيف لإنسان ذهب لأداء الفرائض وبإمكانه زيارة النبي ولا يفعل وهنا نتحدث عن مقام الأدب".

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