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تعليم

المنصة جاهزة .. وكيل تعليم قنا: 55 مدرسة تؤدي امتحانات أولى ثانوي إلكترونيًا

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:27 م
صدى البلد
يوسف رجب
شهدت شبكة امتحانات الصف الأول الثانوي، تحسنا ملحوظا في اليوم الثاني للامتحانات، حيث تمكن طلاب وطالبات ٥٥ مدرسة من إجمالي ٧٦ مدرسة من أداء الإمتحانات الالكترونية، دون عوائق.

من جانبه قال الدكتور صبري خالد- وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن طلاب 55 مدرسة من إجمالي 76 مدرسة تمكنوا من دخول منصة الامتحانات التعليمية الالكترونية وأداء الامتحانات دون أي مشاكل، فيما أدى طلاب 21 مدرسة الامتحان بالنظام الورقي.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الصف الأول الثانوى بمختلف المدارس يبلغ ١٤٧١٩ موزعين على المدارس الحكومية والتجريبيبة والخاصة والخدمات.

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