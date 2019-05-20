لولاكي.. حكاية أغنية لا ينساها جيل الثمانينيات.. وزعت 40 مليون نسخة وأصبحت فيلما سينمائيا

فى نهاية الثمانينات من القرن الماضي انتشرت أغنية "لولاكي" بشكل كبير، لم يكن يتواجد سيارة إلا وتمتلك نسخة من الشريط ولا فرح إلا ويتغنى بهذه الأغنية كذلك فى أغلب المناسبات، الآلاف من الألبوم بيعت فى شتى أنحاء مصر، ورغم انتشار الأغنية على مدار سنوات وارتباطها بجيلى الثمانينيات والتسعينيات إلا أن قليلين هم من يعرفون مغنيها.





فاليوم الـ20 من مايو يحتفل الفنان علي حميدة صاحب أغنية لولاكي بعيد ميلاده الـ 54 حيث وُلد فى مرسى مطروح 20 مايو 1965، ويعتبر أحد أشهر مطربي الثمانينات، أطلق حميدة "لولاكي" فى 11 يوليو عام 1988 بتوزيع من حميد الشاعرى وفرقته.





40 مليون نسخة





الشريط بيع منه أكثر من 40 مليون نسخة إلى جميع أنحاء العالم الشرقى وكذلك الغربى واعتُبرت هذه الكمية الهائلة من البيع برقم قياسى لم يسبق له مثيل وأصدر بعد ذلك عدة البومات إضافية منها "كونى لى" و"ناديلى" وغيرها.





فيلم سينمائي

بعد انتشار أغنيته توجه علي حميدة للسينما للقيام ببطولة فيلم سينمائى له بعنوان "لولاكي" عام 1994 نسبة للنجاح الذى حققته هذه الأغنية الأمر الذى دفع شرك الإنتاج لصناعة هذا الفيلم وكذلك له فيلم آخر بعنوان مولد نجم 1991.



