ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أصل الحكاية

لولاكي.. حكاية أغنية لا ينساها جيل الثمانينيات.. وزعت 40 مليون نسخة وأصبحت فيلما سينمائيا

الإثنين 20/مايو/2019 - 07:12 م
علي حميدة .. لولاكي
علي حميدة .. لولاكي
محمد أبو ليلة
فى نهاية الثمانينات من القرن الماضي انتشرت أغنية "لولاكي" بشكل كبير، لم يكن يتواجد سيارة إلا وتمتلك نسخة من الشريط ولا فرح إلا ويتغنى بهذه الأغنية كذلك فى أغلب المناسبات، الآلاف من الألبوم بيعت فى شتى أنحاء مصر، ورغم انتشار الأغنية على مدار سنوات وارتباطها بجيلى الثمانينيات والتسعينيات إلا أن قليلين هم من يعرفون مغنيها.

فاليوم الـ20 من مايو يحتفل الفنان علي حميدة صاحب أغنية لولاكي بعيد ميلاده الـ 54 حيث وُلد فى مرسى مطروح 20 مايو 1965، ويعتبر أحد أشهر مطربي الثمانينات، أطلق حميدة "لولاكي" فى 11 يوليو عام 1988 بتوزيع من حميد الشاعرى وفرقته.

40 مليون نسخة

الشريط بيع منه أكثر من 40 مليون نسخة إلى جميع أنحاء العالم الشرقى وكذلك الغربى واعتُبرت هذه الكمية الهائلة من البيع برقم قياسى لم يسبق له مثيل وأصدر بعد ذلك عدة البومات إضافية منها "كونى لى" و"ناديلى" وغيرها.

فيلم سينمائي
بعد انتشار أغنيته توجه علي حميدة للسينما للقيام ببطولة فيلم سينمائى له بعنوان "لولاكي" عام 1994 نسبة للنجاح الذى حققته هذه الأغنية الأمر الذى دفع شرك الإنتاج لصناعة هذا الفيلم وكذلك له فيلم آخر بعنوان مولد نجم 1991.

ثم اختفى الفنان على تدريجيا عن الأنظار ثم عاد فى سنة 2000. وغنى حميدة تتر البداية والنهاية لمسلسل "نسمة ونصيب" مسلسل سيت كوم عام 2009 كما ظهر كضيف شرف فى المسلسل، وظهر في مسلسل ريح المدام العام الماضي.

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يفتح النار على الأمم المتحدة والدول الغربية

يوم في النار.. الأرصاد: الموجة الحارة تصل ذروتها في هذا التوقيت

اعترفت بارتكاب 11 واقعة.. ضبط زعيمة نشل الموبايلات في مواقف القليوبية

سمكة بلطي تثير الجدل بامتحان أحياء أولى ثانوي.. الطلاب: الامتحان في مستوى العلماء .. و17 سؤالا لقياس المهارات العليا للتفكير

مبلغ باختفائه منذ 39 يوما..العثور على جثة مسن فى حالة تعفن بخزان منزله

شوبير يحذر الزمالك من حكم مباراة إياب نهائي الكونفدرالية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تقديمها لضيوف رامز في الشلال .. 8 معلومات عن فاكهة الدوريان

بفستان ذهبي..آيشواريا راي تخطف الأنظار بـ مهرجان كان .. صور

في أحدث ظهور لها .. نيرمين الفقى تتألق بإطلالة رمضانية أنيقة.. صور