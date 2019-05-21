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فن

مصطفى حشيش المنسي.. عاد لـ السوشيال ميديا بشائعة انفجار المخ .. تفاصيل حالته الصحية

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 08:56 م
صدى البلد
أحمد البهى
على الرغم من ابتعاد الأضواء عنه خلال السنوات الماضية، إلا أن الفنان مصطفى حشيش تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد انتشار شائعات تفيد بإصابته بانفجار في المخ ، وهو أمر عار من الصحة.

وكشفت الفنانة نهال عنبر في تصريحات لـ صدى البلد، أن حالة الفنان مصطفى حشيش مطمئنة إلى حد كبير، حيث إنه أصيب بجلطة فى القلب وتم إزالتها، إلا أنه يعانى حاليًا من بعض توابع لتلك الجلطة، وهو أمر طبيعى ناتج عن تلك الجلطة.

الفنان مصطفى حشيش من مواليد 13 مايو عام 1953 ، وشارك فى عدد من الأعمال كان آخرها بيت السلايف، الذى شارك فى بطولته بوسى، ومسلسل "لآخر نفس " للفنانة ياسمين عبد العزيز.

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