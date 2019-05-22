الاعتكاف في ميزان الدين.. قربة إلى الله واقتداء بالرسول.. 6 مبطلات للعبادة.. 4 شروط للمرأة المعتكفة.. وأقل مدة له لحظة واحدة

المفتي:

الاعتكاف سُنة نبوية في العشر الأواخر من رمضان

لا يجوز اعتكاف الموظف إذا ترتب عليه تعطيل مصالح الناس



مدير الفتوى:

رمضان يؤدب الإنسان والاعتكاف يزيده أدبًا

يجوز الاعتكاف في المسجد ولو للحظة



يحرص بعض المسلمين على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، تعبّدًا للّه وحده، وسنة واقتداء بالرسول -محمد صلى الله عليه وسلم-، كما روت عائشة -رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفّاه الله -عز وجل-، ثم اعتكف أزواجه من بعده».



ويرصد «صدى البلد» آراء العلماء في الحكمة من الاعتكاف وضوابطه وشروعه وأحكامه ومبطلاته، وما يجب على المعتكف خلال العشر الأواخر من رمضان.



وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الاعتكاف سُنة نبوية في العشر الأواخر من رمضان، وله آداب وسلوكيات ينبغي على الإنسان اتباعها، منها، أن يعتزل المُعتكف النساء ولا يقربهن لقوله سبحانه وتعالى: «وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ» “سورة البقرة الآية: 187”، مشددًا على ضرورة أن يعتزل المعتكف الدنيا والشهوات واللذات لأنه أتي إلى المسجد لأجل عبادة الله سبحانه وتعالى.



الاعتكاف يكون في المسجد



وأضاف «المفتي»، أن الاعتكاف يكون في المسجد وليس في المنزل، ولو وجد في مسجد اعتكاف للنساء فيكون كلٌ منهم في موضع وجانب عن الآخر، ثم ينفرد المُعتكف بنفسه وقتًا طويلًا ويناجي ربه سبحانه وتعالى ولا يختلط بالناس كثيرًا قدر الإمكان وأن يتقرب من ربه تعالى وينشغل بعبادة الاعتكاف ومناجاة ربه تعالى.



وشدد المفتي، على أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا إذا كان هناك حاجة ضرورية يفعلها مثل شراء الأكل والشرب أو بعض أمور الحياة.



حكم اعتكاف الموظف



وأكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الشريعة أوصت بأن يقدم الإنسان في عبادته الفرض على السُنة، مشيرًا إلى أن المُوظف الذي يريد الاعتكاف، ولكن عمله سوف يتعطل ويترتب على اعتكافه تعطيل مصالح الناس فلا يجوز له الاعتكاف، ويفضل العمل على الاعتكاف لأن العمل عبادة وكذلك قضاء حوائج الناس.



ودعا المفتي، المُوظف المُلزم في مؤسسة عمله بالقوانين واللوائح التي تمنعه عن الاعتكاف في العشر الأواخر، إلى الحرص بأداء مهمته في العمل، أما إذا كان الاعتكاف لا يمنع ولا يعطل مصالح الناس فيجوز له أن يحرص على أداء سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ويعتكف.



الحكمة من الاعتكاف



وذكر الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أن هدف الاعتكاف الأساسي هو تنقية النفس، فالمُسلم يتغير بعد الخُروج منه عما كان قبل الدخول فيه، منوهًا بأن لسان المُسلم يتعود على الخير إن أراد ذلك، في هذه الأيام القليلة من الاعتكاف، وحينها يكون قد فاز بالسكينة، ويخرج من الاعتكاف بنفس نقية، مستشهدًا بما جاء في قوله تعالى: «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا».



ورأى الشيخ عويضة، أن رمضان يؤدب الإنسان والاعتكاف يزيده أدبًا، وفيما يُقربه رمضان من الله، يوصله الاعتكاف ويزيده قربًا، فهو الخاتمة لهذا الشهر الكريم، وهذا الفضل العظيم يناله الإنسان عندما يُطبق هذه السُنة ولو في لحظات قليلة.



6 أمور تفسد الاعتكاف



وحذّر الشيخ عويضة من 6 أمور تفسد الاعتكاف وهي: الخروج من المسجد لغير حاجة عمدًا، وإن قلَّ وقت الخروج، لحديث عائشة رضي الله عنها: أن « الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدْخِلُ عَلِيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ إذَا كَانَ مُعْتَكِفًا»، ولأن الخروج يفوت المكث في المعتكف، وهو ركن الاعتكاف.



ونوه بأن الجماع يفسد الاعتكاف ولو كان ذلك ليلًا، أو كان خارج المسجد، لقوله تعالى: «وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ» [البقرة: 187]، وفي حكمه الإنزال بشهوة بدون جماع، لافتًا إلى أن ذهاب العقل، يفسد الاعتكاف بالجنون والسكر، لخروج المجنون والسكران عن كونهما من أهل العبادة، وكذلك الحيض والنفاس، لعدم جواز مكث الحائض والنفساء في المسجد، والردة، لمنافاتها العبادة، ولقوله تعالى: «لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ» [الزمر: 65].



أقل مدة اعتكاف:



وأفتى الشيخ عويضة عثمان، بأنه يجوز الاعتكاف في المسجد ولو للحظة، ولا يُشترط فيه مدة بعينها وعلى المسلم أن ينوي فور دخول المسجد نية الاعتكاف، كما ذكر بعض الصحابة ذلك، مشيرًا إلى أن هناك من الفقهاء من ذهب إلى أن مجرد مرور المُسلم في المسجد، قد يكون اعتكافًا، فإذا وقف المُسلم في المسجد للحظة، ونوى الاعتكاف، وشرع في التفكر في حاله، وتغيير ما عليه، فكل ذلك لابد أن يجني منه ثمرة.



وأشار مدير الفتوى، إلى أن الفقهاء اختلفوا في تحديد أقل مدة للاعتكاف، فذهب البعض إلى أنه يجوز الاعتكاف ولو ساعة وذهب البعض الآخر إلى أن أقله يوم وليلة، وذهب البعض الآخر أن أقله ثلاثة أيام بلياليها.



شروط اعتكاف المرأة



وأكد الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمرأة أن تعكتف بالمسجد في شهر رمضان المبارك، ولا يجوز لها الاعتكاف في المنزل.



واشترط «ممدوح»، في اعتكاف المرأة، أن يكون بالمسجد وأن تستأذن زوجها، وأن تكون طاهرة -غير حائض أو جنب - وتنوي الاعتكاف حال دخولها المسجد».



المقصود بالاعتكاف



ولفتت دار الإفتاء، إلى أن الاعتكاف سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدق الاعتكاف على القليل من الوقت وعلى الكثير، فهو يتحقق بالمكث في المسجد مع نية الاعتكاف طال الوقت أم قصر عند علماء الشافعية ويثاب المرء ما بقي في المسجد.



وأكدت الإفتاء، أن من تتاح له فرصة للاعتكاف ولو قليلة جاز له شرعًا أن يعتكف اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، موضحة: ومن لا يتاح له ذلك فليس مطلوبا منه الاعتكاف، ويصل له ثواب البقاء في المسجد حتى لو كان انتظارًا للصلاة، مشيرة إلى أنه يمكن له أن يعتكف ليلة أو أكثر من قبل الغروب إلى بعد الفجر.



الاعتكاف واجب في حالة النذر



ولفتت إلى أن الاعتكاف قربة وطاعة وسنة وهو في رمضان آكد وأوكده في العشر الأواخر منه لوجود ليلة القدر، لكنه يجب بالنذر، أي إذا نذر أن يعتكف يصبح واجبا عليه، منوهة بأنه يستحب لمن أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس من ليلة الحادي والعشرين من رمضان، ويُسْتَحبُّ له أن يبيت ليلة العيد فيغدو إلى مصلى العيد من معتكفه في المسجد، وإن خرج قبل ذلك جاز.



الدليل على الاعتكاف



ونوهت بأنه ورد عن مشروعية الاعتكاف في آيات الصيام عند قوله تعالى: «وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ»، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وأما في السنة الأخيرة أي العام الذي قُبض فيه عليه الصلاة والسلام فقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما».



6 شروط للاعتكاف



وشددت على أنه يشترط للاعتكاف ستة أمور: الإسلام، والعقل، والتميز، والنية، والمسجد، والطهارة من الجنابة والحيض والنفاس، مشددة على أنه يكره للمعتكف البيع والشراء، والكلام بما فيه إثم، والصمت عن الكلام مطلقا إن اعتقده عبادة.



مستحبات الاعتكاف



وبينت أنه يستحب في الاعتكاف الإكثار من الطاعات كالصلاة وقراءة القرآن، وقراءة كتب أهل العلم وغير ذلك من دروس ومواعظ، اجتناب ما لا يعنيه من الأقوال فيجتنب الجدال والمراء والسباب ونحو ذلك والغيبة والنميمة، وأن يلزم مكانا من المسجد.



أمور مباحة للمعتكف



يباح للمعتكف الخروج لحاجته التي لا بد منها كقضاء الحاجة، والتداوي إن كان مريضا، وكأداء صلاة الجمعة إذا اعتكف في مسجد جماعة لا جمعة مثل مسجد حي لا تقام فيه الجمعة وأن يأكل ويشرب في المسجد وينام فيه بشرط المحافظة على نظافته وصيانته، والكلام المباح لحاجته، وترجيل شعره وتقليم أظافره وتنظيف بدنه ولبس أحسن الثياب والتطيب بالطيب.



وحذرت الإفتاء من الوقوع في مبطلات الاعتكاف وهي الخروج من المسجد عمدًا لغير حاجة ولو قل، والجماع، وذهاب العقل بجنون أو سكر، والحيض والنفاس للمرأة لفوات شرط الطهارة، والردة.



نية الاعتكاف



وأكدت أنه متى دخل المعتكف المسجد ونوى التقرب إلى الله بالمكث فيه صار معتكفا حتى يخرج، فإن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس لآخر يوم من الشهر، أي ليلة العيد، وأقل الاعتكاف لحظة.



فوائد الاعتكاف



الاعتكاف له فوائد عدة منها: إحياء السنة، وفيه إحياء القلب بدوام الطاعة، ومن فوائده أن يخلو المرء مع نفسه ويعمل فكره فيما يجب عليه مستقبلا، فبالاعتكاف ضياء النفس وإشراقها، وبه نوال الخيرات ورفعته إن شاء الله برحمته ومنّه، وأن من اعتكف العشر الأواخر كان حريا بموافقة ليلة القدر ومن أدرك ليلة القدر فهي خير له من ألف شهر.