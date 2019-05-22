بـ 4 طرق.. كيف يتم تشخيص جلطة المخ

أصيب الفنان محمد نجم بسكتة دماغية ونقل على أثرها للعناية المركزة، وتبدأ السكتات الدماغية بسرعة وتحدث غالبًا قبل أن يتمكن الطبيب من رؤية المريض لإجراء تشخيص مناسب له، لكن بشكل عام يجب أن يتم نقل المريض إلى المستشفى خلال 3 ساعات من ظهور الأعراض لأول مرة.



وبحسب موقع medicalnewstoday، هناك عدة أنواع مختلفة من الاختبارات التشخيصية التي يمكن للأطباء استخدامها لتحديد نوع السكتة الدماغية منها:



1- الفحص البدني: حيث يسأل الطبيب عن الأعراض والتاريخ الطبي للمريض، مع قياس ضغط الدم، والاستماع إلى الشرايين السباتية في الرقبة، وفحص الأوعية الدموية في الجزء الخلفي من العينين للتحقق من وجود علامات للتخثر.



2- اختبارات الدم: يمكن للطبيب إجراء اختبارات الدم لمعرفة مدى سرعة حدوث الجلطات ومستويات المواد المعينة في الدم، بما في ذلك عوامل التخثر وما إذا كانت الجلطة موجودة أم لا.



3- الأشعة المقطعية: سلسلة من الأشعة السينية يمكن أن تظهر النزيف، والسكتات الدماغية، والأورام، وغيرها من الحالات داخل الدماغ.



4- التصوير بالرنين المغناطيسي: تقوم الموجات المغناطيسية بإنشاء صورة للدماغ لاكتشاف أنسجة المخ التالفة.