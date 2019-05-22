أسماء الأسد تزور مدينة حماة بوسط سوريا.. صور

قامت أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة مدينة حماة بوسط البلاد، حيث توجهت إلى مركز الأطراف الصناعية ضمن برنامج "جريح الوطن".



وقال حساب الرئاسة السورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن المركز بدأ في استقبال جرحى البتر في مارس الماضي، وأنه الرابع من نوعه في سوريا، بعد مركز دمشق وطرطوس واللاذقية.



فيما توجهت زوجة الرئيس السوري إلى المركز لزيارة الحالات والاطلاع على سير العمل.



وأضاف الحساب أن إنشاؤ المركز جاء في إطار خطة التوسع الاستراتيجية لبرنامج "جريح الوطن"، وأن مركز الأطراف الاصطناعية قام بتركيب أكثر من 70 طرفا جديدا خلال الأشهر الثلاثة السابقة، كما قام بتصحيح أطراف اصطناعية لمجموعة أخرى من الجرحى المشمولين بالبرنامج، من مختلف محافظات المنطقة الوسطى.



