فوائد مذهلة للبن الرائب

يعتبر اللبن الرائب مادة من اللبن الدسم. وأكدت الادارة البيطرية ان اللبن الرائب يحضر بإضافة بكتيريا تخثير اللبن إلى الحليب فيتخمر حمض اللاكتيك الموجود في اللبن في مدة زمنية محددة فيصبح اللبن رائبا ، ويحتوي اللبن الرائب على مادة اللاكتيك ومضادات الاكسدة والريبوفلافين والبروبيوتيك ومضادات الالتهابات والسكريات والدهون والبروتينات والكربوهيدرات والسعرات الحرارية والاملاح المعدنية مثل الزنك والكبريت والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والسيلينيوم ، وفيتامين ب ، د وله فوائد عديدة.



فوائد اللبن الرايب للجسم في رمضان



1- يمنع العطش أثناء الصيام و يمد الجسم بالمغذيات ويجعله يحارب الجفاف.

2- مصدر غني للبروتين و يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم مما يجعله مفيدا في تقوية العظام و الأسنان ويمنع حدوث هشاشة العظام.

3- يساعد الجسم على امتصاص المواد الغذائية والمعادن التي تحتويها الأطعمة الأخرى.

4- تساعد بكتريا حمض اللاكتيك الموجودة في اللبن الرايب على إزالة السموم المنتجة للبكتريا الضارة في الأمعاء.

5- يهدأ المعدة بعد تناول أكلة دسمة أو تناول وجبة تحتوى على توابل





كما انه له فوائد عديدة لا تتخيلها وهي :



مفتح للون البشرة .

مخلص للبشرة من حروق الشمس .

مفتح للبقع الداكنة والخطوط الدقيقة في البشرة .

مقاوم للبكتيريا المسببة للبثور .

مرطب وملين للبشرة الجافة .

مطهر للجلد ومفتح للمسام .

مهديء للبشرة .

مقشر لخلايا الجلد الميتة .

فوائد اللبن الرائب وخواصه الطبية :

محسن لصحة الجهاز الهضمي .

مساعد على انقاص الوزن .

مخلص من البكتيريا الضارة في امعاء الاطفال .

مضاد للفطريات والجراثيم .

مساعد على الهضم .

واقٍ من اعراض الشيخوخة .

مقوي لجهاز المناعة في الجسم .

واقي من الاصابة بمرض سرطان القولون .

حارق للدهون .

مخفض من ضغط الدم المرتفع .

مخفض لمستوى السكر في الدم .

مساعد على نمو العين والرأس لدى الاطفال .

مقوي للعظام والاسنان .

منعم للشعر .

مهدئ للقولون .

مزيل للسموم من الامعاء .

الامراض التي يعالجها اللبن الرائب :

اعراض الشيخوخة .

الجروح .

السمنة وزيادة الوزن .

تقلصات المعدة .

التهاب المبايض .

هشاشة العظام .

قشرة الرأس .

عسر الهضم .

الاسهال .

حساسية وتهيج البشرة .

حب الشباب





