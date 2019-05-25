في الذكرى الـ73.. العاهل الأردني يهنئ شعبه بعيد الاستقلال

هنأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، شعبه بعيد الاستقلال، وانتهاء الانتداب في مثل هذا اليوم قبل 73 عاما.



وكتب عبد الله الثاني على "تويتر": "عيد استقلال مبارك لكل أردني وأردنية يعمل من أجل أن يصونه، ويحفظ مكتسباته التي حققها الآباء والأجداد، ويبني عليها، لتظل راية الأردن عالية خفاقة على الدوام. كل عام وأنتم بألف خير".



جدير بالذكر أن الأردن أصبح عضوا مؤسسا في جامعة الدول العربية عام 1945، وبعد نيله الاستقلال انضم للأمم المتحدة سنة 1955.

