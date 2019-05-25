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فن

جورجينا طواف: سمر أحد ضحايا حسن الرداد في الزوجة 18

السبت 25/مايو/2019 - 10:31 م
جورجينا طواف - حسن
جورجينا طواف - حسن الرداد
سعيد فراج
عبرت الفنانة الشابة جورجينا طواف عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "الزوجة 18" بطولة الفنان حسن الرداد وإخراج مصطفى فكرى الذي يعرض حاليا ضمن دراما رمضان.

وقالت جورجينا إن ترشيحها للعمل في المسلسل جاء من المخرج مصطفى فكرى الذي اطلع على عدد من الفيديوهات التى كانت تنشرها على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي ، ليسند لها دور "سمر" أحد ضحايا (حمزة) حسن الرداد ذلك الرجل متعدد الزيجات.

وأضاف جورجينا إن "سمر" وقعت في غرام "حمزة" ج وقررا الزواج بعد ساعة فقط من تعارفهما في علاقة مجنونة فهو أعجب بجمالها وأناقتها وهى وجدت فيه مواصفات فتى الأحلام الذي تتمناه.

وأشارت جورجينا إلى أن دورها يغلب عليه الكوميديا خاصة أنها لم تكن تعلم عن زيجاته السابقة وهو ما بجعلها في موقف المصدوم من سلوكياته لتكتشف أنها احدى ضحاياه من الفتيات التى تزوجها، ومن هنا تأتى المواقف الكوميدية.

وأوضحت جورجينا أن نمط العمل الكوميدي قد يبدو سهلا أمام الجمهور لكنه صعب في تنفيذه بشكل يحمل خفة الظل ودون تكلف ويجعل المشاهد مستمتعا بالشخصية التى يراها، مشددة على أنها حرصت أن يكون ظهور سمر في الحلقات يحمل دلالة خاصة بعد أن ينفصلا ويتقابلا مرة أخرى، فتلعب سمر عليه دور الفتاة اللبنانية ليقع حمزة فى غرامها مرة أخرى وهو لا يعرف أنه كان متزوجا منها في السابق لكثرة علاقاته النسائية.
جورجينا طواف: سمر أحد ضحايا حسن الرداد في الزوجة 18
جورجينا طواف: سمر أحد ضحايا حسن الرداد في الزوجة 18
جورجينا طواف: سمر أحد ضحايا حسن الرداد في الزوجة 18

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