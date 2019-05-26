جوائز مالية و4 رحلات عمرة .. تكريم 15 حافظًا للقرآن الكريم بـ قنا

كرمت جمعية الإمام علي الخيرية بمحافظة قنا، 15 فائزًا، فى المسابقة السادسة لحفظة القرآن الكريم وإجادته، باسم الشيخ محمد إبراهيم عويضه، وحصل 15 فائزا على جوائز مالية، فيما حصل الفائزون بالمراكز الأولى فى حفظ القرآن الكريم كاملا على جوائز "عمرة " بالإضافة إلى اثنين من المُحفظين.



جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الجمعية بمدينة قنا، بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، و ضياء قللى عنقاوى رئيس مجلس إدارة جمعية الإمام على الخيرية، ولفيف من أهالي قنا.



تضمنت فقرات الحفل الانشاد الدينى والابتهالات، وشارك فى المسابقة 90 متسابقا، وشكلت لجنة التحكيم من الشيخ محمود مبارك والشيخ أبو بكر عمر حسنين والشيخ طه محمد إبراهيم عويضة.



كما كرمت اللجنة المشرفة على المسابقة، المهندس أحمد محمد سيد عينيبة، الذى كرمه الرئيس السيسى فى المؤتمر السادس للشباب لاختراعه روبوت مقاتل وجهاز طائرة بدون طيار للاستخدام فى الأغراض المختلفة وحصوله على 17 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية.

