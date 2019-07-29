بقيمة 2 مليون جنيه.. بنك CIB يدعم أطفال الشلل الدماغى

فى ضوء دورها المجتمعى دعمت مؤسسة البنك التجاري الدولي CIB، مؤسسة موف للأطفال ذوي الشلل الدماغى بـ 2 مليون جنيه.



وتهدف مؤسسة موف ، التى أنشئت عام 2004، إلى خلق تأثيرات إيجابية على حياة ما يقرب من ربع مليون طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى النظام المدرسي الحكومي إلى أن يصيروا أفرادا أصحاء ومنتجين فى المجتمع.



وفى إطار التزام مؤسسة البنك التجاري الدولي بالاستدامة وتقديم خدمات عالية الجودة خاصة للمشروعات التى شاركت فيها المؤسسة، تمت الموافقة على تخصيص مبلغ وقدره 608.400 جنيه مصري لدعم تكاليف التشغيل السنوية لمبنى مؤسسة موف.



يشار إلى أن البنك التجاري الدولي يخصص من أرباحه السنوية 1.5 مليون جنيه لدعم المبادرات التى من شأنها تأمين بدايات صحية جديدة لأطفال مصر.



وتوجه مؤسسة البنك التجارى الدولى إجمالي ميزانياتها، بالإضافة إلى التبرعات التي تتلقاها بالكامل لتمويل مشروعات تنموية خاصة بصحة الأطفال. كما تحرص المؤسسة على ضمان كفاءة سبل إنفاق مواردها للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، وذلك من خلال جهود التنسيقية ما بين مجلس الأمناء وموظفي البنك التجاري الدولي والمتطوعين.