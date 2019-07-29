تركيا تهدد واشنطن بإنشاء منطقة آمنة في سوريا بمفردها

خلال مكالمة هاتفية بينهما، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي اكار، اليوم الإثنين، لنظيره الأمريكي مارك إسبر، أن أنقرة ستضطر لإنشاء المنطقة الآمنة في سوريا بمفردها.



ووفقا لما نشرته الخليج اون لاين، هدد اكار أن بلاده ستقدم على تلك الخطوة في حالة عدم التوصل لتفاهم مشترك مع الولايات المتحدة.



كما طالب وزير الدفاع التركي في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ضرورة وقف الولايات المتحدة دعمها لـ وحدات حماية الشعب الكردية بالكامل.



يإتي ذلك بعدما صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوجلو بأن الاقتراحات الأمريكية الجديدة المتعلقة بالمنطقة الآمنة في شمال سوريا لا ترضي تركيا، مضيفا أن البلدين لم يتفقا بشأن إخراج المقاتلين الأكراد من المنطقة ولا على مدى عمقها أو من ستكون له السيطرة عليها.

