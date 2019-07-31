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فن

تعرف على أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين الجديد

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:44 م
صدى البلد
شيرى نبيل
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية عن فوز الفنان هاني شاكر بمنصب نقيب الموسيقيين في الانتخابات التي أجريت، أمس الثلاثاء، بنادي نقابة المهن التمثيلية، بالبحر الأعظم.

وحصل الفنان هاني شاكر على إجمالي أصوات وصل إلى 1531 صوتًا، بينما حصل منافسه الفنان مصطفى كامل على 589 صوتا.

وفاز بعضوية مجلس النقابة كل من محمد أبواليزيد الغنيمي بـ1103 أصوات، وأحمد رمضان أحمد شعبان بـ1085 صوتا، ونادية مصطفي بـ1049 صوتا، وخالد محمد بيومي بـ1037 صوتا.

كما فاز علاء سيد سلامة بـ944 صوتًا، ومنصور محمد كمال بـ898 صوتا، ومصطفى حلمي إبراهيم أمين بـ807 أصوات، والفنان حلمي عبدالباقي بـ748 صوتا، والدكتور محمد عبدالله أحمد بـ718 صوتا، ومحمد صبحي علي السيد بـ672 صوتا، والدكتور عاطف إمام فهمي بـ670 صوتا.

ليكون مجلس نقابة الموسيقيين الجديد كالتالي:

- هاني شاكر- نقيبًا.

- محمد أبواليزيد الغنيمي- عضوًا.

- أحمد رمضان أحمد شعبان- عضوًا.

- نادية مصطفي- عضوًا.

- خالد محمد بيومي- عضوًا.

- حلمي عبدالباقي- عضوًا.

- علاء سيد سلامة- عضوًا.

- منصور محمد كمال- عضوًا.

- مصطفى حلمي إبراهيم- عضوًا.

- محمد عبدالله- عضوًا.

- محمد صبحي علي السيد- عضوًا.

- عاطف إمام فهمي- عضوًا.

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