ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الميراث وأحكامه بثقافة السويس

الخميس 01/أغسطس/2019 - 02:41 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث أقيمت محاضرة بعنوان "الميراث وأحكامه" ألقتها هدير عبد العال.

وأقيمت محاضرة بعنوان "التوحد" ألقاها صادق عكرش، الذي عرف ما هو مرض التوحد، وأعراضه، والأسباب وعوامل الخطر، والتشخيص، والعلاج، موضحا أن أمراض التوحد أو الذاتوية هي أحد الاضطرابات التابعة لمجموعة من اضطرابات التطور المسماة باللغة الطبية إضطرابات في الطيف الذاتوي، وتظهر في سن الرضاعة، قبل بلوغ الطفل سن الثلاث سنوات، على الأغلب، وبالرغم من أختلاف خطورة وأعراض مرض التوحد من حالة إلى أخرى، إلا أن جميع اضطرابات الذاتوية تؤثر على قدرة الطفل على الاتصال مع المحيطين به وتطوير علاقات متبادلة معهم.

ونفذ قصر ثقافة السويس مسابقة في المعلومات العامة، وتم من خلالها طرح بعض الأسئلة عن ثورة 23 يوليو وقناة السويس الجديدة.

موضوعات متعلقة

عبق رمضان بأرض الفيروز بثقافة جنوب سيناء

اعرفي شخصية ابنك.. ندوة بثقافة الإسكندرية

أضواء على ثورة 23 يوليو بثقافة المنوفية

ترشيحاتنا

حقيقة وفاة الفنان محمد صبحي

بعدما خيب آمالهم.. هل يصوت المصريون لـ محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب في العالم؟

ليس بينهم حسن شحاتة.. علاء نبيل يرشح 3 مدربين وطنيين لقيادة المنتخب

أرى الأموات والجن.. تصريحات صادمة لـ الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت

نشرة الظهيرة .. صفقة القرن ..عودة الجماهير للملاعب.. حبس فتاة العياط

شاهد.. محمود كهربا يشارك في تدريبات أفيس البرتغالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكبر معمرة سينجل في العالم.. 107 أعوام دون زواج

إطلالة محتشمة.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار من جديد بالبينك

من الساحل لـ ميت غمر.. معدات الري مصيف الغلابة في الدقهلية.. صور