الميراث وأحكامه بثقافة السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث أقيمت محاضرة بعنوان "الميراث وأحكامه" ألقتها هدير عبد العال.



وأقيمت محاضرة بعنوان "التوحد" ألقاها صادق عكرش، الذي عرف ما هو مرض التوحد، وأعراضه، والأسباب وعوامل الخطر، والتشخيص، والعلاج، موضحا أن أمراض التوحد أو الذاتوية هي أحد الاضطرابات التابعة لمجموعة من اضطرابات التطور المسماة باللغة الطبية إضطرابات في الطيف الذاتوي، وتظهر في سن الرضاعة، قبل بلوغ الطفل سن الثلاث سنوات، على الأغلب، وبالرغم من أختلاف خطورة وأعراض مرض التوحد من حالة إلى أخرى، إلا أن جميع اضطرابات الذاتوية تؤثر على قدرة الطفل على الاتصال مع المحيطين به وتطوير علاقات متبادلة معهم.



ونفذ قصر ثقافة السويس مسابقة في المعلومات العامة، وتم من خلالها طرح بعض الأسئلة عن ثورة 23 يوليو وقناة السويس الجديدة.