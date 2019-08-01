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أخبار العالم

إحباط هجوم إرهابي بفرنسا والشرطة تعثر على رسالة داعشية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:01 م
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
عرفة البنداري
أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، إحباط هجمات إرهابية كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات في فرنسا.

وعثرت السلطات الأمنية على رسالة مبايعة لتنظيم داعش الإرهابي، وأسلحة في إطار تحقيق مع 3 أشخاص، بينهم اثنان بالسجن، يواجهون اتهامات بالتخطيط لتنفيذ اعتداءات داخل الأراضي الفرنسية.

وقال مصدر مقرب من التحقيقات إنه تم العثور على رسالة مبايعة لداعش بحوزة الشخص غير المسجون، لكن مصدر آخر قال إن أحد المسجونين كتب الرسالة.

وقالت المصادر إن أحد الموقوفين هو زكريا الشاذلي، البالغ من العمر 31 عاما، والذي حكم عليه بالسجن 6 سنوات في يناير 2016، لبقائه 6 أشهر في سوريا مطلع 2014.

وانضم هذا الرجل إلى صفوف مجموعة تابعة للقاعدة. بعد أن بقي 6 أشهر في سوريا، كما قال خلال محاكمته، ساعده والده على مغادرة هذا البلد إلى بريطانيا حيث اعتقل في يونيو 2014 أي قبل إعلان "الخلافة".

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