ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة القاهرة: نسعى لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول بإنشاء المدارس الجديدة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:58 ص
صدى البلد
عبد العزيز جمال

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العام الدراسى الجديد سيشهد انضمام 13 مدرسة جديدة للعملية التعليمية بتكلفة تقدر بـحوالي 185.5 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أن أجهزة المحافظة تنتهج استراتيجية للتوسع فى اقامة المنشآت التعليمية وتطوير المدارس على مستوى كافة الاحياء بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية وبعض مساهامات المجتمع المدنى، وخاصة في المناطق الاكثر احتياجاَ التي تشهد كثافة طلابية عالية بهدف تخفيف الكثافة لضمان حسن سير العملية التعليمية، موضحا أن تلك المدارس موزعة بعدد من الاحياء والمناطق مثل حلوان والسلام وشرق مدينة نصر ، وانضمام عدد منهم لادارتى القاهرة الجديدة والشروق التعليمية.

وأوضح أن الاهتمام بالعملية التعليمية لا يقتصر فقط على انشاء مدارس جديدة بل تتم عملية تطوير المدارس القائمة انشائياَ ودعمها بالأجهزة التي تساعد علي تيسير العملية التعليمية بالتوازي مع رفع قدرات المعلمين والقائمين عليها ، وكذلك تنمية قدرات الطلبة بمراحل التعليم المختلفة وفق أحدث الوسائل التعليمية.

وأكد المحافظ أن المدارس الجديدة ستضيف 534 فصلا للعملية التعليمية وتتنوع ما بين مدارس ابتدائية وتعليم اساسي وتجريبى واعدادى وثانوي عام وصناعي الي جانب تخصيص بعضهم لاستحداث نوعية جديدة بالتعليم ، وبالاضافة الى الانشاء الجديد للمدراس تم اجراء تجديد واحلال كلى لمدرستين بحى روض الفرج بتكلفة 8 ملايين جنيه تقريبا هما مدرسة التربية الحديثة الاعدادية بنين و مدرسة جمعية السلام القبطية الابتدائية واللتان اضافتا 14 فصلا جديدا بعد التوسعات لخدمة اهالى المنطقة وتقليل الكثافة الطلابية بالفصول.

ترشيحاتنا

وليد سليمان يفجر مفاجأة بشأن علاقته بـ طارق حامد.. وماذا قال له بالقمة 118

الإفتاء تكشف عن 6 أمور تجلب الرزق .. فيديو

عقاب إلهي .. لص يعلق في شباك كنيسة فيتلقى علقة ساخنة .. فيديو

موجز الرياضة .. الجبلاية تفاضل بين 4 مدربين للمنتخب.. محمد صلاح يتراجع للمركز الخامس بقائمة الأغلى أفريقيا.. استياء داخل بيراميدز من قفشة

مكافحة الإدمان يعلن عن خبر سار ببداية 2022.. فيديو

واشنطن تنسحب من معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة مع موسكو

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور

وليد سليمان يفجر مفاجأة بشأن علاقته بـ طارق حامد.. وماذا قال له بالقمة 118

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بعد إجراء تحليل مخدرات..الحكومة تنفي تسريح 25% من العاملين بالدولة

واشنطن تنسحب من معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة مع موسكو

بدأت بدعابة وانتهت بالزواج.. قصة زواج رشدي أباظة و الشحرورة الذي لم يدم إلا يوما واحدا

موجز الرياضة .. الجبلاية تفاضل بين 4 مدربين للمنتخب.. محمد صلاح يتراجع للمركز الخامس بقائمة الأغلى أفريقيا.. استياء داخل بيراميدز من قفشة

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

عقاب إلهي .. لص يعلق في شباك كنيسة فيتلقى علقة ساخنة .. فيديو

الإفتاء تكشف عن 6 أمور تجلب الرزق .. فيديو

صالح جمعة يكشف عن نصيحته لـ كهربا ودوره في انضمامه للدوري البرتغالي .. فيديو

الحكمة من عدم قص المضحي شعره أو أظافره.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بفستان منقط... أروى تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث ظهور لها