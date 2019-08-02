محافظة القاهرة: نسعى لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول بإنشاء المدارس الجديدة



أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العام الدراسى الجديد سيشهد انضمام 13 مدرسة جديدة للعملية التعليمية بتكلفة تقدر بـحوالي 185.5 مليون جنيه.



وأشار المحافظ إلى أن أجهزة المحافظة تنتهج استراتيجية للتوسع فى اقامة المنشآت التعليمية وتطوير المدارس على مستوى كافة الاحياء بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية وبعض مساهامات المجتمع المدنى، وخاصة في المناطق الاكثر احتياجاَ التي تشهد كثافة طلابية عالية بهدف تخفيف الكثافة لضمان حسن سير العملية التعليمية، موضحا أن تلك المدارس موزعة بعدد من الاحياء والمناطق مثل حلوان والسلام وشرق مدينة نصر ، وانضمام عدد منهم لادارتى القاهرة الجديدة والشروق التعليمية.



وأوضح أن الاهتمام بالعملية التعليمية لا يقتصر فقط على انشاء مدارس جديدة بل تتم عملية تطوير المدارس القائمة انشائياَ ودعمها بالأجهزة التي تساعد علي تيسير العملية التعليمية بالتوازي مع رفع قدرات المعلمين والقائمين عليها ، وكذلك تنمية قدرات الطلبة بمراحل التعليم المختلفة وفق أحدث الوسائل التعليمية.



وأكد المحافظ أن المدارس الجديدة ستضيف 534 فصلا للعملية التعليمية وتتنوع ما بين مدارس ابتدائية وتعليم اساسي وتجريبى واعدادى وثانوي عام وصناعي الي جانب تخصيص بعضهم لاستحداث نوعية جديدة بالتعليم ، وبالاضافة الى الانشاء الجديد للمدراس تم اجراء تجديد واحلال كلى لمدرستين بحى روض الفرج بتكلفة 8 ملايين جنيه تقريبا هما مدرسة التربية الحديثة الاعدادية بنين و مدرسة جمعية السلام القبطية الابتدائية واللتان اضافتا 14 فصلا جديدا بعد التوسعات لخدمة اهالى المنطقة وتقليل الكثافة الطلابية بالفصول.

