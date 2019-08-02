ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تدعم مؤتمر السكان بالعاصمة الكينية نيروبي نوفمبر المقبل

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:15 م
نيروبي
نيروبي
عبدالصمد ماهر

ترأست مصر مناقشات جلسة الاجتماع الثالث للصحة والسكان ومكافحة المخدرات على المستوى الوزاري تحت عنوان " أفريقيا ما بعد الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولى من أجل وضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية".

حضر الجلسة كريستينا ألبرتين ممثلة المكتب الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة، و باتريك أولنتوت مدير وسكرتير إدارة وزارة الداخلية وبناء الحكومة الوطنية بدولة كينيا والوزراء الأفارقة المعنيين بمكافحة المخدرات، وممثلين دوليين للمنظمات الدولية.

و أكدت ممثلة مصر تعزيز جهود محاربة الإرهاب الذي يحرم الانسان أحد المبادئ الضرورية للحياة و الذي أوصى بمكافحته الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي ، باعتباره من أهم حقوق الإنسان، موضحة أن الإرهاب يمنع وصول خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمواطنين.

و خلال الجلسة أوضحت " أن القارة الأفريقية قارة شابة و أن الشباب هم الفئة الأكثر تعرضًا لخطر المخدرات، لذلك لابد من تغليظ العقوبات وإصدار قوانين دولية للحد من انتشارها، و استعرضت تجربة مصر فى إصدار قانون يسمح بالفحص العشوائى للمخدرات لجميع العاملين بالدولة.

و حثت الوزيرة الدول الأفريقية على الاحتذاء بمصر فى تلك الخطوة، موصية بتداول قوائم الأدوية والمستحضرات المصنعة التى تعد من المواد المخدرة، مع الوزارات المعنية كافة ومنها وزارة العدل ووزارة الدخلية، لإدراج القوائم المستحدثة للمخدرات استجابة لمنظمة الصحة العالمية.

ومن جانبها أكدت كريستينا ألبرتين أن ما آلت إليه اجتماعات اللجنة الفنية المتخصصة، يشير إلى مدى التزام الدول الأفريقية بمواجهة مشكلة المخدرات على مستوى القارة.

و أشارت إلي أن اجتماع جنييف لمسئولي مكافحة المخدرات هدف إلي تعزير الصوت الأفريقي الموحد لمواجهة مشكلة المخدرات، و توفير الالتزامات السياسية للحد من المخدرات.

كما ترأست ممثلة مصر جلسة السكان تحت عنوان " بناء توافق في الآراء حول موقف أفريقي موحد بشأن قضايا السكان"، بحضور كل من الدكتور "روبرت شكاندا" نائب وزير التخطيط و إصلاح المستشفيات بدولة "سيراليون" و الدكتور محمد ميراوي وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات بالجزائر .

و ذكرت أن البطالة من أهم عوامل الزيادة السكانية و يتعين على الدول الحد من البطالة و التشجيع على العمل بما يسهم في تخفيض معدلات الإنجاب.

و أوضحت أن مصر تدعم مؤتمر السكان المزمع عقده في نوفمبر المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي، داعية كل منظمات المجتمع المدني و القطاع الخاص و الحكومي و كل الجهات المعنية لدعم هذا المؤتمر الذي سيتناول ملف السكان بعد ٢٥ عام من انعقاد مؤتمر القاهرة عام ١٩٩٤.

جدير بالذكر أن هناك عددًا من الدول الأفريقية المشاركة في الاجتماع الثالث للجنة الفنية المتخصصة للصحة و السكان و مكافحة المخدرات أعلنت رغبتها في التوقيع على اتفاقية وكالة الدواء الأفريقية AMA ، التي تهدف إلي توحيد شراء الدواء.

ترشيحاتنا

البيطريين.. القصة الكاملة وراء ظهور واختفاء ثعبان الطريشة.. التوسعات العمرانية أولها..وبراءة كلاب الشوارع منها

في برنامج معكم.. ياسمين عبد العزيز تُقبل نسناسا.. فيديو

أول أميرة بريطانية تتصدى للعبودية.. يوجيني تتحدى العائلة المالكة

الحكمة من عدم قص المضحي شعره أو أظافره.. تعرف عليها

5 % إتاوة ومساحة لا تزيد عن 16 كيلو مترا.. تعرف على شروط الترخيص فى قانون المحاجر

بعد إجراء تحليل مخدرات..الحكومة تنفي تسريح 25% من العاملين بالدولة

موعد ومكان مباراة السوبر الأوروبى بين ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بدأت بدعابة وانتهت بالزواج.. قصة زواج رشدي أباظة و الشحرورة الذي لم يدم إلا يوما واحدا

بعد المرحلة الرابعة من الاستبعاد.. التموين: حرمان هذه الفئات من الدعم

بعد إجراء تحليل مخدرات..الحكومة تنفي تسريح 25% من العاملين بالدولة

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

قرار تاريخي.. الفرنسية ستيفاني فرابار تدير مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

اتحاد الكرة يرفض استقدام حكام أجانب فى الموسم الجديد

موجز الرياضة .. الجبلاية تفاضل بين 4 مدربين للمنتخب.. محمد صلاح يتراجع للمركز الخامس بقائمة الأغلى أفريقيا.. استياء داخل بيراميدز من قفشة

ارتفاع الساسو.. أسعار الدواجن والبيض الجمعة 2-8- 2019

واشنطن تنسحب من معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة مع موسكو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل ايه النهاردة .. فتة ملوخية بالجمبرى وسلطة خيار وخس .. والحلو: دونتس بالسودانى والفورماسيل

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن