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رياضة

عادل إمام معلقا.. مباراة نارية بين حسين فهمي ويسرا وليلى علوي.. فيديو

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:36 م
الفنان عادل امام
الفنان عادل امام
ريهام بكير
تداول نشطاء السوشيال ميديا مقطعا نادرا لاحدى حلقات التليفزيون المصري التي اذيعت منذ عدة ايام على قناة ماسبيرو زمان ، ويتضمن مباراة كرة قدم نارية بين الفنانين والفنانات ، وابرزهم حسين فهمي ويسرا وليلى علوي ولبلبة وكوكبة من الفنانين.

وظهر في المدرجات الفنان الكبير عادل امام ، معلقا على احداث المباراة ، في جو من المرح والمنافسة بين اصدقائه ورفقاء دربه من الفنانين والفنانات.

كما تواجد بعض الفنانين في المدرجات لتشجيع اصدقائهم ، في لقاء فني رياضي عاصف من المرح والمنافسة القوية.

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