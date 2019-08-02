عادل إمام معلقا.. مباراة نارية بين حسين فهمي ويسرا وليلى علوي.. فيديو

تداول نشطاء السوشيال ميديا مقطعا نادرا لاحدى حلقات التليفزيون المصري التي اذيعت منذ عدة ايام على قناة ماسبيرو زمان ، ويتضمن مباراة كرة قدم نارية بين الفنانين والفنانات ، وابرزهم حسين فهمي ويسرا وليلى علوي ولبلبة وكوكبة من الفنانين.



وظهر في المدرجات الفنان الكبير عادل امام ، معلقا على احداث المباراة ، في جو من المرح والمنافسة بين اصدقائه ورفقاء دربه من الفنانين والفنانات.



كما تواجد بعض الفنانين في المدرجات لتشجيع اصدقائهم ، في لقاء فني رياضي عاصف من المرح والمنافسة القوية.