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رياضة

شاهد .. حسام غالى فى إيطاليا

السبت 03/أغسطس/2019 - 10:29 م
حسام غالي
حسام غالي
محمد بدران
نشر حسام غالي، نجم فريق الأهلي السابق، مدير الكرة بنادي الجونة، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهر حسام غالي، يرتدى ملابس كاجوال في شارع بايطاليا ولاقت الصورة اعجاب متابعيه.

ونجح حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة في تحقيق نتائج طيبة خلال الفترة الأخيرة مع الفريق، وأشاد به الجميع. 

وتعادل الجونة أمام الزمالك الأسبوع الماضي 2-2 ضمن مباريات الجولة الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.
شاهد .. حسام غالى فى إيطاليا

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