شاهد .. حسام غالى فى إيطاليا

نشر حسام غالي، نجم فريق الأهلي السابق، مدير الكرة بنادي الجونة، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"



وظهر حسام غالي، يرتدى ملابس كاجوال في شارع بايطاليا ولاقت الصورة اعجاب متابعيه.



ونجح حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة في تحقيق نتائج طيبة خلال الفترة الأخيرة مع الفريق، وأشاد به الجميع.



وتعادل الجونة أمام الزمالك الأسبوع الماضي 2-2 ضمن مباريات الجولة الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.