ممدوح رسلان: خطة سلامة المياه أداة أكثر فعالية لضمان الجودة

كرم المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، شركتي مياه الشرب بالفيوم وبنى سويف لحصولهما على شهادة الاعتماد لخطط سلامة ومأمونية المياه لنظم إمداد مياه محطة قحافة الجديدة بالفيوم ومحطة ميانه ببنى سويف، فى إطار تشجيع الشركات التابعة لمواصلة الجهد فى الحفاظ على سلامة ومأمونية مياه الشرب المنتجة.





وأكد المهندس ممدوح رسلان أنه أثناء اجتماع التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، على الالتزام بمعايير الجودة أثناء عمليات التشغيل والصيانة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وإجراء التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والإشراف الكامل علي المياه المنتجه بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن.



