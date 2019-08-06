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اقتصاد

ممدوح رسلان: خطة سلامة المياه أداة أكثر فعالية لضمان الجودة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:22 ص
المهندس ممدوح رسلان
المهندس ممدوح رسلان
آمنة عبد العظيم
كرم المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، شركتي مياه الشرب بالفيوم وبنى سويف لحصولهما على شهادة الاعتماد لخطط سلامة ومأمونية المياه لنظم إمداد مياه محطة قحافة الجديدة بالفيوم ومحطة ميانه ببنى سويف، فى إطار تشجيع الشركات التابعة لمواصلة الجهد فى الحفاظ على سلامة ومأمونية مياه الشرب المنتجة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان أنه أثناء اجتماع التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، على الالتزام بمعايير الجودة أثناء عمليات التشغيل والصيانة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وإجراء التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والإشراف الكامل علي المياه المنتجه بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن.

وأوضح المهندس ممدوح رسلان أن خطة سلامة ومأمونية المياه هي الأداة الأكثر فاعلية لضمان جودة المياه وأمنها علي الصحة العامة علي الدوام طبقا لارشادات منظمة الصحة العالمية، ويهدف إعداد خطط سلامة ومأمونية المياه إلى مراقبة جودة المياه المنتجة من نظم إمداد المياه ووضع منهج شامل لتقييم وإدارة المخاطر ضمن منظومة جودة مياه الشرب ومطابقتها للمعايير من المصدر وحتي المستهلك.

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