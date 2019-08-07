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ديني

مفتي الجمهورية: صيام يوم عرفة يكفر سنتين والأضحية من شعائر الإسلام

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:54 م
د. شوقي علام مفتي
د. شوقي علام مفتي الجمهورية
عبد الرحمن محمد
قال شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام باعتبارها منسكا من مناسك الله سبحانه وتعالى، مؤكدا أن الأضحية فيها تشبه كبير بأداء فريضة الحج.

وأضاف "علام"، أنه يستحب أن يتشبه الفرد الذي لم يؤد فريضة الحج هذا العام بالصوم والذكر وصلة الرحم وحلق شعر الرأس تشبها بالحجيج مع بداية شهر ذي الحجة، إضافة إلى صوم يوم عرفة باعتباره سنة مؤكدة عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) وتكفيرا لما مضى، إضافة إلى أداء صلاة العيد والنحر بعد الصلاة.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن صوم يوم عرفة سنة فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحث عليها في كلامه الصحيح المرفوع.

واستشهدت الإفتاء في فتوى لها، فقد روى أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم.

وأوضحت: فيسن صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو: اليوم التاسع من ذي الحجة، وصومه يكفر سنتين: سنة ماضية، وسنة مستقبلة كما ورد بالحديث.

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