يتبنى استراتيجية الكراهية والعنصرية.. بايدن يشن هجوما على ترامب

شن جو بايدن أبرز مرشحي الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، هجومًا شرسًا على دونالد ترامب، موجهًا إليه اتهامات قاسية تفيد بأنه أجج سعير تفوق العرق الأبيض، وذلك بعد حادثة إطلاق النار في إل باسو.





و قال بايدن في خطاب ألقاه ضمن حملته الانتخابية في ولاية أيوا، إن ترامب تبنى علنًا، الاستراتيجية السياسية المرتبطة بـ الكراهية والعنصرية".





وتابع بايدن "لدينا مشكلة مع هذا المد المتصاعد لـ تفوق العرق الأبيض في الولايات المتحدة، ولدينا رئيس يشجعه".





يذكر أن ترامب زار مدينة إل باسو التي شهدت حادث إطلاق نار على الحدود مع المكسيك، وبالتزامن مع الزيارة تجمع مئات المتظاهرين في احتجاجًا على زيارة دونالد ترامب.