فخورة جدا بيك حبيبي: علا رشدى تهنئ زوجها على ولاد رزق 2

حرصت الفنانة علا رشدي على تهنئة زوجها النجم أحمد داوود على فيلمه الجديد ولاد رزق 2 الذي أقيم العرض الخاص به أمس الأربعاء.



ونشرت علا رشدى صورًا تجمعها بزوجها، وعلقت قائلة: "مبروك بنوتى عطوفة فخورة جدا بيك حبيبي وبقية فريق العمل الخطير اولاد رزق 2".



يذكر أن أبطال عمل فيلم "ولاد رزق 2 عودة أسود" الأرض احتفلوا امس بالعرض الخاص لـ الفيلم المقام فى أحد المولات الكبرى بأكتوبر.



"ولاد رزق 2 عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

