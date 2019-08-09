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اقتصاد

الطماطم تسجل 3.9 جنيه..أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 9-8-2019

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:23 م
الخضراوات و الفاكهة
الخضراوات و الفاكهة
قسم الاقتصاد
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور، خلال تعاملات اليوم الجمعة 9-8-2019 ،مع اقتراب عيد الأضحى.

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه، وسجل سعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وكيلو البصل بين 2 و3.5 جنيه ، الفاصوليا بين 20 و 30 جنيها ، الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جينهات ،الفلفل الرومي البلدي بين 1.5جنيه و 4 جنيهات ، الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه، و4 جنيهات، الملوخية بين 2 و 3 جنيهات.

وسجل الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات ، البامية بين 12 و18 جنيها.

وفيما يتعلق بسعر الفاكهة،تراوح سعر الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات،بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها ،تين برشومي بين 5 و10 جنيهات مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات ، ومانجو عويس 14 و 24 جنيها.

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