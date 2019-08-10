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الأرصاد تحذر من الخروج فى هذا الوقت من اليوم..فيديو

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:14 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل يهيئة الأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية ستكون كثيفة فى الصباح الباكر على الطرق الساحلية والقريبة من المناطق الزراعية، طوال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة فى الجو.

وأضاف الدكتور محمود شاهين ، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر شلتوت، ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن درجات الحرارة ترتفع درجتين عن المعدل الطبيعى لهذا الوقت من العام، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وحذر الدكتور محمود شاهين ، المواطنين من التواجد خارج المنازل فى فترة ذروة ارتفاع درجات الحرارة وهي في الوقت ما بين 12 ظهرا وحتى 3 عصرًا.

ونصح الدكتور محمود شاهين ، بضرورة شرب كميات كبيرة من المياه، واستخدام الشمسيات للوقاية من أشعة الشمس، وضرورة التوجه لأقرب نقطة إسعاف فى حالة الشعور بإعياء.

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